Un adolescente sufrió una contusión pulmonar y otro joven perdió piezas dentarias tras un choque entre motos

Dos motociclistas debieron ser hospitalizados en la tarde de este viernes, luego de protagonizar un siniestro vial en calle Lieberman y Paula Albarracín de Sarmiento, de Concordia.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando por causas que se tratan de establecer una motocicleta Corven Energy 110 cc, conducida por un adolescente de 15 años que circulaba sin casco por calle Lieberman en sentido oeste-este, colisionó contra otra moto Motomel Skua 150 cc, en la que se trasladaba un joven de 21 años que llevaba colocado el casco protector

A raíz del impacto, ambos conductores debieron ser trasladados hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat para su correspondiente atención.

Según informaron desde el nosocomio, el adolescente presentó una herida cortante en la ceja izquierda, escoriaciones, politraumatismos y una mínima contusión pulmonar, por lo que quedó en observación.

En tanto, el joven de 21 años sufrió pérdida de piezas dentarias, además de escoriaciones y politraumatismos, permaneciendo también bajo observación médica. Concordia Policiales

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