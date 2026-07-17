Concepción del Uruguay: Detenido tras intentar robar elemento de un hotel durante esta madrugada

Un joven de 26 años de edad fue aprehendido este viernes por la madrugada tras sustraer un elemento de un hotel, ubicado en calle Eva Perón, e intentar darse a la fuga al ser interceptado por los uniformados.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 05:30 horas, luego de que la Sala del Comando Radioeléctrico recibiera un llamado de alerta que informaba sobre la sustracción de una parrilla de cama del mencionado establecimiento. De inmediato, se implementó un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la zona.

Pocos minutos después, en la intersección de Bulevar Yrigoyen y Eva Perón, el personal policial localizó a un sospechoso que transportaba a pie una parrilla de cama de madera de una plaza. Al momento de proceder a su correcta identificación, el individuo emprendió una veloz fuga a pie, aunque fue alcanzado, reducido y aprehendido a los pocos metros por los efectivos.

En el lugar del procedimiento, una ciudadana de 46 años, damnificada por el hecho, reconoció el elemento recuperado como propiedad del hotel.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo del Dr. Juan Pablo Gile, quien dispuso las diligencias de rigor, la restitución inmediata del bien a su dueña y que el causante permanezca alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera bajo los cargos de Hurto en Flagrancia y Resistencia a la Autoridad. En el sitio intervino además el personal de la Sección Asuntos Judiciales y se efectuaron registros fotográficos que fueron remitidos a la División Criminalística.

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