Frigerio firmó un convenio con una empresa tecnológica para llevar la inteligencia artificial al Estado y las pymes

El acuerdo, sellado en las instalaciones de Miradortec, establece un marco de cooperación estructurado sobre tres pilares fundamentales que contemplan el desarrollo de iniciativas destinadas a capacitar a ciudadanas, ciudadanos y agentes públicos; el acompañamiento en la digitalización de pymes y emprendedores locales; y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial orientadas a optimizar los procesos internos y los servicios que brinda el Estado provincial.

Tras la rúbrica del documento, Frigerio destacó el impacto que tendrá la iniciativa en el territorio y señaló que «las personas van a poder acceder a una plataforma para capacitarse en inteligencia artificial. Y, además, las pymes de la provincia van a tener acceso a herramientas a las que hoy solo acceden grandes empresas». El mandatario entrerriano remarcó que Entre Ríos es la pionera en alcanzar este tipo de articulación con la firma y enfatizó que esto recién comienza en el marco de la modernización estatal.

El convenio prevé el despliegue de acciones conjuntas para acompañar al sector productivo en sus procesos de innovación y digitalización. Asimismo, la vinculación técnica permitirá explorar la utilización de inteligencia artificial y agentes autónomos para agilizar la gestión de los trámites públicos y facilitar la relación cotidiana de las y los entrerrianos con los diferentes organismos del Estado, reduciendo los tiempos de respuesta administrativos.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, valoró la elección de la provincia por parte de la empresa líder mundial e indicó que eso «demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una provincia con talento, instituciones y un ecosistema tecnológico preparado para aprovechar estas oportunidades y transformarlas en más desarrollo para los entrerrianos».

A su turno, el director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina, Alejandro Anderlic, afirmó: «Representa un paso fundamental en nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico federal de la Argentina. Nos entusiasma acompañar la visión que la provincia viene impulsando para acelerar su transformación digital, y creemos firmemente que la colaboración entre el sector público y el privado es la clave para impulsar la innovación, fortalecer el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades».

También participaron el acto administrativo, el gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur de la firma tecnológica, Marcelo Guajardo; el vicepresidente Regional para el Sector Público de la compañía, Sebastián Maffeo; y el director de Miradortec, Carlos Pallotti. La multinacional, que asiste a organizaciones globales para su conversión en empresas agénticas mediante plataformas unificadas de datos, mantendrá los canales informativos abiertos para las y los interesados en su sitio web oficial (www.salesforce.com/mx/).