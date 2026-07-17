Frigerio firmó un convenio con una empresa tecnológica para llevar la inteligencia artificial al Estado y las pymes

El gobernador Rogelio Frigerio suscribió un memorando de entendimiento con la empresa tecnológica Salesforce para impulsar la capacitación en inteligencia artificial, fortalecer la transformación digital de la administración pública y acercar herramientas de innovación a las pequeñas y medianas empresas entrerrianas. Entre Ríos es la primera provincia del país en alcanzar un acuerdo estratégico de estas características con la compañía internacional.
El acuerdo, sellado en las instalaciones de Miradortec, establece un marco de cooperación estructurado sobre tres pilares fundamentales que contemplan el desarrollo de iniciativas destinadas a capacitar a ciudadanas, ciudadanos y agentes públicos; el acompañamiento en la digitalización de pymes y emprendedores locales; y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial orientadas a optimizar los procesos internos y los servicios que brinda el Estado provincial.
Tras la rúbrica del documento, Frigerio destacó el impacto que tendrá la iniciativa en el territorio y señaló que «las personas van a poder acceder a una plataforma para capacitarse en inteligencia artificial. Y, además, las pymes de la provincia van a tener acceso a herramientas a las que hoy solo acceden grandes empresas». El mandatario entrerriano remarcó que Entre Ríos es la pionera en alcanzar este tipo de articulación con la firma y enfatizó que esto recién comienza en el marco de la modernización estatal.
El convenio prevé el despliegue de acciones conjuntas para acompañar al sector productivo en sus procesos de innovación y digitalización. Asimismo, la vinculación técnica permitirá explorar la utilización de inteligencia artificial y agentes autónomos para agilizar la gestión de los trámites públicos y facilitar la relación cotidiana de las y los entrerrianos con los diferentes organismos del Estado, reduciendo los tiempos de respuesta administrativos.
Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, valoró la elección de la provincia por parte de la empresa líder mundial e indicó que eso «demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una provincia con talento, instituciones y un ecosistema tecnológico preparado para aprovechar estas oportunidades y transformarlas en más desarrollo para los entrerrianos».
A su turno, el director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina, Alejandro Anderlic, afirmó: «Representa un paso fundamental en nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico federal de la Argentina. Nos entusiasma acompañar la visión que la provincia viene impulsando para acelerar su transformación digital, y creemos firmemente que la colaboración entre el sector público y el privado es la clave para impulsar la innovación, fortalecer el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades».
También participaron el acto administrativo, el gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur de la firma tecnológica, Marcelo Guajardo; el vicepresidente Regional para el Sector Público de la compañía, Sebastián Maffeo; y el director de Miradortec, Carlos Pallotti. La multinacional, que asiste a organizaciones globales para su conversión en empresas agénticas mediante plataformas unificadas de datos, mantendrá los canales informativos abiertos para las y los interesados en su sitio web oficial (www.salesforce.com/mx/).