viernes 24 abril 2026

Se esperan ráfagas de viento de más de 80 km/h en Entre Ríos este domingo

De acuerdo al último reporte meteorológico, se ha emitido una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a diversos departamentos de la provincia de Entre Ríos este domingo.

La advertencia rige específicamente para las localidades y zonas de influencia de Victoria, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy.

El área será afectada por vientos persistentes del sector suroeste y oeste. Se prevén velocidades constantes de entre 35 y 50 km/h, pero el dato de mayor relevancia son las ráfagas, que podrían superar los 80 km/h en momentos puntuales.

Ante este escenario se recomienda a la población retirar de balcones y patios objetos que puedan ser volados por el viento. Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas con arboledas o estructuras que puedan representar un riesgo.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991