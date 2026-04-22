Concepción del Uruguay: Menores fueron demorados por tareas preventivas y luego entregados a sus familias

En horas de la madrugada, personal policial intervino ante un llamado que alertaba sobre movimientos sospechosos en inmediaciones de calles Suipacha y Linares Cardozo.

Según se informó, una vecina advirtió a través de las cámaras de seguridad de su vivienda la presencia de un individuo encapuchado que se dirigía hacia su vehículo. Al activarse la alarma del sistema, el sospechoso se dio a la fuga, quedando registrado en imágenes fílmicas y fotográficas que fueron aportadas a la Policía.

Con estos datos, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona, logrando divisar a tres menores de edad que coincidían con las características observadas. Los mismos ingresaron a un barrio cercano y posteriormente se ocultaron en un garaje abierto.

Según se confirmó a Génesis24, los jóvenes, de 15, 16 y 17 años, fueron demorados en el lugar, constatándose que la vestimenta de uno de ellos coincidía con la registrada en las imágenes aportadas por la denunciante. Posteriormente, fueron trasladados a sede policial para su correcta identificación y resguardo.

Los menores contarían con antecedentes delictivos. Asimismo, fueron examinados por el médico de guardia del Hospital Urquiza, quien determinó que no presentaban lesiones.

Finalmente, en el transcurso de la madrugada, los tres adolescentes fueron entregados a sus respectivos progenitores.

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