Concepción del Uruguay: Intentó evadir un control frente a la Basílica y terminó con su vehículo retenido

En el marco de los operativos de saturación y control vehicular que se desarrollan en puntos estratégicos de la ciudad, personal del Comando Radioeléctrico y la Dirección de Tránsito Municipal procedieron a la retención de un automóvil tras una maniobra evasiva en pleno centro.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró anoche cerca de las 23:30 horas, cuando un automóvil Citroën Aircross que circulaba por las inmediaciones de la Basílica local intentó evitar un puesto de control. El conductor, un hombre de 35 años, hizo caso omiso a la orden de detención de los uniformados y se dio a la fuga.

Tras un breve seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado en la intersección de calles Sarmiento y San Lorenzo. En el rodado también viajaban una mujer de 31 años y un menor de 2 años.

Una vez demorado el vehículo, los inspectores municipales constataron que el conductor no contaba con la documentación reglamentaria para circular, lo que motivó el inicio del acta de retención del rodado.

Asimismo, se solicitó la colaboración de personal de la Policía Caminera para realizar el test de alcoholemia. El examen arrojó un resultado de 0.25 g/l de alcohol en sangre. Ante esta situación, el automóvil fue trasladado al depósito municipal por las infracciones cometidas a la Ley Nacional de Tránsito.

Desde la Jefatura Departamental se recuerda la importancia de acatar las indicaciones del personal en los puestos de control, los cuales tienen como único fin prevenir siniestros y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

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