Ni podcasts ni apps: AM/FM lidera el consumo de audio en autos

La batalla por el entretenimiento en el automóvil sigue creciendo, pero la radio tradicional mantiene una ventaja clara. De acuerdo con el más reciente informe ‘Share of Ear’ de Edison Research, correspondiente al primer trimestre de 2026, AM/FM continúa siendo la principal opción de audio para los conductores de Honda.

El estudio revela que la radio concentra el 83% del tiempo de audio con publicidad dentro del vehículo entre los usuarios de esta marca, superando ampliamente a alternativas como podcasts (8%), Spotify (4%) y SiriusXM (2%). Este dominio no es exclusivo de Honda, ya que también se replica en otras marcas automotrices.

Según Pierre Bouvard, representante de Cumulus Media/Westwood One, AM/FM mantiene una posición ‘impresionante’ en el entorno publicitario dentro del automóvil. Esta fortaleza se explica, en parte, por la imposibilidad de acceder a otras plataformas digitales mientras se conduce, lo que convierte a la radio en un canal directo y sin distracciones.

Incluso fuera del coche, la radio sigue liderando: Alcanza el 62% del consumo de audio con publicidad en diferentes entornos, frente al 23% de los podcasts y porcentajes menores de plataformas de streaming.

Para la industria automotriz, especialmente en marcas con alta fidelidad como Honda, estos datos refuerzan una conclusión clave: La radio sigue siendo el medio más efectivo para conectar con conductores durante su rutina diaria.

En un panorama dominado por lo digital, ¿Por qué la radio sigue siendo la reina del camino?

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