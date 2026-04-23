jueves 23 abril 2026

Intentó sobornar a policías durante un operativo y quedó detenido

El hombre fue interceptado mientras llevaba una moto y dinero en efectivo en Concordia. Ofreció parte a los agentes y terminó detenido; investigan posible vínculo con drogas.

Personal de la Comisaría Tercera de Concordia que se encontraba realizando un operativo en inmediaciones de calles M. Bernard y G. Yoya, demoraron a un hombre que se desplazaba a pie, llevando una motocicleta.

Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el individuo transportaba una suma importante de dinero en efectivo, guardada en la baulera del rodado, compuesta por billetes de distintas denominaciones. En ese contexto, el sujeto intentó sobornar al personal policial ofreciéndoles parte del dinero, situación que motivó su inmediata aprehensión.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Conti, y a la Jueza Dra. Sero, quienes dispusieron el secuestro del dinero en efectivo, de la motocicleta marca Keller 110 cc, un teléfono celular y documentación apócrifa.

Asimismo, se inició una investigación para determinar si el dinero incautado proviene de la venta de estupefacientes. Elonce

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