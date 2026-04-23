Amplia oferta de heladeras en cuotas sin interés: modelos y precios del plan oficial

El programa “Más Cuotas” permite financiar electrodomésticos con tarjeta del Banco Nación en pagos fijos hasta 2027 en comercios adheridos de todo el país.
Cambiar la heladera del hogar -ya sea porque quedó chica, funciona mal o consume mucha electricidad- puede generar un descalabro en el bolsillo. Pero existe una oportunidad de financiación para aliviar el impacto.
Un nuevo plan oficial llamado «Más Cuotas» permite comprar heladeras nuevas de las principales marcas y de todas las gamas hasta en 18 o 20 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.
Es decir, que el artefacto se estrena ahora, pero se irá abonando en pagos fijos mensuales en pesos de acá a fines del 2027. Una facilidad hoy casi imposible de hallar, teniendo en cuenta que en el mercado la oferta de cuotas a tasa 0% no suele superar las 6, 9 o 12.
El programa, que también abarca otros electrodomésticos, fue lanzado a fin de marzo por el Banco Nación (BNA). Y seguirá vigente hasta el 31 de mayo en un listado de tiendas adheridas que incluye a cadenas de peso como Frávega, Rodó, On City, Megatone y Naldo.
Asimismo, para acceder a la financiación subsidiada es requisito utilizar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el BNA, que en caso de no tenerla se puede solicitar 100% online con costos bonificados.
Opciones y precios del plan oficial
1. Heladera con freezer Neba A320 con 310 litros de capacidad. Precio: $439.999 en 18 cuotas de $24.444. (Rodó)
2. Heladera con freezer Philco PHCT302B con 298 litros de capacidad. Precio: $589.999 en 18 cuotas de $32.777. (Rodó)
3. Heladera con freezer Columbia CHD25-9 con 252 litros de capacidad. Precio: $729.900 en 20 cuotas de $36.495. (Frávega)
4. Heladera con freezer Drean RZN320PCARX0 con 342 litros de capacidad y No Frost. Precio: $949.999 en 20 cuotas de $47.500. (Frávega)
5. Heladera con freezer Columbia CHDA36N/9 con 356 litros de capacidad y No Frost. Precio: $999.900 en 20 cuotas de $49.995. (Frávega)
6. Heladera con freezer Electrolux IF43S con 390 litros de capacidad, tecnología Inverter y No Frost. Precio: $1.099.999 en 18 cuotas de $61.111. (Naldo)
7. Heladera con freezer Koh-I-Noor KHDA42DI/10 con 388 litros de capacidad y No Frost. Precio: $1.267.999 en 18 cuotas de $70.444. (Rodó)
8. Heladera con freezer Beko RDNT401I50VDHFSK2 Inverter con 401 litros de capacidad, dispenser y No Frost. Precio: $1.799.999 en 20 cuotas de $90.000. (Frávega)
9. Heladera con freezer inferior Beko RCNT375E40ZXBNAR Inverter con 356 litros de capacidad y No Frost. Precio: $1.899.999 en 20 cuotas de $95.000. (Frávega)
10. Heladera con freezer Samsung Bespoke RB45DG6300B1 Inverter con 455 litros de capacidad, dispenser y No Frost. Precio: $2.149.999 en 20 cuotas de $107.500. (Megatone.net)
11. Heladera con freezer Drean RZB520IJARX0 con 520 litros de capacidad, dispenser y No Frost. Precio: $2.199.999 en 20 cuotas de $110.000. (Frávega)
12. Heladera con freezer «Side by Side» Samsung Bespoke RS23CB70NA7P Inverter con 626 litros de capacidad y No Frost. Precio: $3.199.999 en 18 cuotas de $177.777. (Rodó)
La promoción continuará hasta el último día de mayo brindando financiación en 3, 6, 12, 15, 18 y 20 cuotas sin interés para la compra -tanto presencial como online- de productos de los siguientes rubros: Tecnología y artículos para el hogar; decoración de hogar; materiales para la construcción; colchones; bicicletas y motos.
Aires acondicionados, lavarropas, cocinas, televisores, computadoras y celulares son otros de los aparatos que ya se ofrecen hasta en 20 cuotas en el marco de este plan.
Para saber cuáles son los más de 6.000 comercios adheridos y consultar el resto de los detalles se puede ingresar al sitio oficial semananacion.com.ar .