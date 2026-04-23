Alerta sanitaria: retiran del mercado más de 3 millones de frascos de gotas para los ojos y le asignan riesgo Clase II

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) confirmó una alerta sanitaria y ordenó el retiro del mercado de 3,1 millones de frascos de gotas para los ojos vendidos en las principales cadenas minoristas, tales como Walgreens y CVS, debido a la preocupación por su esterilidad.

El fabricante, KC Pharmaceuticals, ha retirado de la venta las gotas oftálmicas que se comercializaban bajo diversas marcas, como Dry Eye Relief Eye Drops y Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops.

Por qué retiran el medicamento para los ojos de KC Pharmaceuticals

La retirada del mercado de la FDA fue clasificada como de «Clase II», categoría que describe los productos que pueden causar «consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en los que la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota», reporta CBS News.

Un antecedente de gotas oftálmicas en 2023 retiradas del mercado involucró a un fabricante diferente cuyos productos podrían haber contenido bacterias.

La última retirada de gotas oftálmicas afecta a ocho marcas fabricadas por KC Pharmaceuticals, y el lote más grande comprende más de 1 millón de frascos vendidos bajo la marca Dry Eye Relief Eye Drops en tiendas como Rite Aid, HEB y Harris Teeter, agregan.

Cuáles son las gotas para los ojos que sacan del mercado

A continuación, el detalle para tener en cuenta sobre los productos quitados del mercado y su composición, brindados por la FDA y enumerados por CBS:

1.023.096 frascos de gotas oftálmicas para el alivio del ojo seco (glicerina 0,2 %, hipromelosa 0,2 %, polietilenglicol 400 1 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Se venden en tiendas como Rite Aid, HEB, Meijer y Harris Teeter, así como en tiendas militares.

589.848 frascos de gotas oftálmicas lubricantes estériles Lágrimas Artificiales (alcohol polivinílico 0,5%, povidona 0,6%), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Se venden como Kroger, Publix, Leader y TopCare, así como a través de Good Neighbor Pharmacy y Good Sense.

378.144 frascos de gotas oftálmicas estériles de fórmula original (clorhidrato de tetrahidrozolina al 0,05 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Se venden como Walgreens, Kroger, CVS, HEB, Harris Teeter, Dollar General, Circle K y Leader.

315.144 frascos de gotas oftálmicas estériles lubricantes para el enrojecimiento (glicerina 0,25 %, clorhidrato de nafazolina 0,012 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): En tiendas se consiguen como Walgreens, Rite Aid, Leader y Equaline, así como en el distribuidor para centros de trabajo Cintas.

303.216 frascos de gotas oftálmicas Advanced Relief (dextrano 70 0,1 %, polietilenglicol 400 1 %, clorhidrato de tetrahidrozolina 0,05 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Las venden como Walgreens, Kroger y CVS.

¿Por qué razón sacan las gotas para los ojos del mercado? Foto ilustrativa

245.184 frascos de gotas oftálmicas ultralubricantes (polietilenglicol 400 0,4 %, propilenglicol 0,3 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Son Leader y Harris Teeter.

182.424 frascos de gotas oftálmicas estériles AC (clorhidrato de tetrahidrozolina al 0,05 %, sulfato de zinc al 0,25 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Se venden como Walgreens, Meijer y HEB.

74.016 frascos de gotas oftálmicas estériles para aliviar las lágrimas (polietilenglicol 400 0,4 %, propilenglicol 0,3 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas): Se venden en Walgreens y a través de Rugby Laboratories.

Qué significan los niveles de riesgo de la FDA

Los retiros farmacéuticos en Estados Unidos siguen la “Orientación de la industria para retiradas de productos”, un marco diseñado por la FDA para fijar criterios claros y niveles de riesgo.

En este sistema, un Retiro de Clase III implica que la exposición al producto no debería causar efectos perjudiciales, a diferencia de los retiros de Clase I y II, que involucran riesgos mayores.

La FDA indica el nivel de riesgo se acuerdo a cada caso. Foto: AP/Jacquelyn Martin

La agencia explica que los retiros pueden iniciarse por decisión de la empresa, a solicitud de la FDA o por orden legal. En este caso, la farmacéutica actuó por iniciativa propia, lo que permitió una respuesta rápida y el retiro de miles de frascos que podrían ser perjudiciales para la salud del público.