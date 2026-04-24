Concepción del Uruguay: Jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Luego de tres jornadas de debate, un jurado popular reunido hoy en Concepción del Uruguay declaró culpable a M.L.G., por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo, en concurso ideal con Promoción a la corrupción de menores agravada por el vinculo. Fue en el marco del legajo «M.L.G. s/Abuso sexual gravemente ultrajante”.

El juicio, que se efectuó en los Tribunales de esa ciudad, fue presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Mariano Sebastián Martínez.

Conocido el veredicto del jurado popular, el magistrado anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que debería cumplir el acusado-, será el próximo jueves 30 de abril, a las 8.

Además el juez Martínez dispuso que el imputado siga en libertad.

Por tratarse la denuncia de un presunto delito contra la integridad sexual, el debate se realizó a puertas cerradas.

Por el Ministerio Público Fiscal participó la fiscal María Graciela Occhi, en tanto que el imputado M.L.G. fue asistido por el defensor oficial Sebastián Arrecehea.

Se trató del juicio por jurados número 159 efectuado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.