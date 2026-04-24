Operaron de urgencia a un niño atacado por un perro en Entre Ríos

El pequeño tiene 8 años. El perro lo hirió de gravedad en su cabeza y le sacó parte de un dedo. Aún permanece internado en el hospital de Concordia.

Un niño de 8 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro durante la tarde del jueves en Concordia, en un episodio que generó preocupación en la zona.

El ataque ocurrió entre las 14 y las 15 horas en inmediaciones de calle 2 de Abril al 1000, en cercanías de Sargento Cabral, donde el menor fue mordido en la zona del rostro, publicó Diario Río Uruguay.

Según las primeras versiones, el animal sería de raza pitbull o similar, aunque aún no está confirmado si se trata de un perro callejero o perteneciente a algún vecino del lugar.

Traslado urgente y operación en el Masvernat

Luego del ataque, el niño fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con lesiones de consideración.

De acuerdo al parte médico, presentaba “mordedura de can en región parietal izquierda y amputación parcial de dedo pulgar izquierdo”, por lo que se dispuso su inmediata atención.

En horas de la noche, alrededor de las 20, el menor fue ingresado al quirófano para realizarle la correspondiente intervención, que se extendió durante varias horas.

Evolución favorable y búsqueda de responsabilidades

Fuentes consultadas indicaron que la cirugía permitió reconstruir parte del rostro afectado, especialmente en la zona cercana al oído, que había sufrido las lesiones más importantes.

Tras la operación, el niño evolucionaba favorablemente, aunque continuará bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

En paralelo, se intenta determinar la procedencia del animal y si corresponde a algún vecino, mientras que desde la Comisaría Octava se indicó que la madre del menor fue invitada a radicar la denuncia correspondiente. Ahora

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