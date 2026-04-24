Sábado 18 de julio: Se realiza la 22ª Peregrinación ConcePro

Bajo el lema «Familia, donde el Amor se hace vida», la región se prepara para una nueva manifestación de fe.
La organización de la Peregrinación ConcePro confirmó que el sábado 18 de julio se llevará a cabo la 22ª edición del tradicional recorrido que une las ermitas de Nuestra Señora de Schoenstatt de Concepción del Uruguay y Pronunciamiento.
Los organizadores ya se encuentran trabajando en los preparativos de esta peregrinación que cada año convoca a cientos de peregrinos ya que también salen al encuentro desde Caseros, San Justo, Herrera, San Cipriano, 1° de Mayo y Villa Elisa para celebrar todos juntos la Santa Misa.
Invitan a comenzar a prepararse espiritual y físicamente para compartir esta jornada en comunidad. Todos los que quieran colaborar de alguna manera pueden contactarse a través de las redes sociales o al teléfono: 3442 515345.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))