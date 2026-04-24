Sábado 18 de julio: Se realiza la 22ª Peregrinación ConcePro

Bajo el lema «Familia, donde el Amor se hace vida», la región se prepara para una nueva manifestación de fe.

La organización de la Peregrinación ConcePro confirmó que el sábado 18 de julio se llevará a cabo la 22ª edición del tradicional recorrido que une las ermitas de Nuestra Señora de Schoenstatt de Concepción del Uruguay y Pronunciamiento.