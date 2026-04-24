En 2026 ¿cuáles son las razones por las que la gente sintoniza radio?

Jacobs Media publicó los resultados de su Techsurvey 2026, estudio de mercado que nos da un panorama de cómo es la escucha de audio en la actualidad.

Particularmente hoy queremos contarte sobre los principales motivos mencionados para escuchar la radio en esta época digital.

Facilidad para escuchar en el automóvil 66 %

Es gratuita 62 %

Por sus locutores, shows o DJ’s 60 %

Por el simple hábito de escuchar 58 %

Sentir la conexión con la radio 55 %

Escuchar a sus canciones o artistas favoritos 53 %

Gusto por la compañía que brinda la radio en el trabajo 48 %

Me mantiene acompañado 45 %

Saber qué está pasando localmente 40 %

Estar informado de las noticias 39 %

Estar informado en una emergencia 36 %

Entrar en mejor mood emocional 35 %

Porque disfruto los shows hablados 34 %

Me permite escapar de las presiones diarias 32 %

Por la curaduría musical 30 %

Para conocer el clima 29 %

Descubrimiento de nueva música o artistas 25 %

Sorpresas musicales 24 %

Conocer el tránsito vehicular 24 %

Saber más de deportes 24 %

Saber y apoyar eventos de caridad 22 %

Escuchar programación ‘bajo demanda’15 %

Para ganar premios 15 %

Cabe señalar que esta edición del 2026 se realizó entre casi 31,000 encuestados estadounidenses. El estudio fue aplicado entre enero y febrero del año en curso.

Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio.