Pronunciamiento: Se produjo un despiste en barrio de la localidad

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo saber, en horas de la mañana de este domingo, siendo pasada las 10.30 aproximadamente, personal de Bomberos Voluntarios de Pronunciamiento debieron brindar colaboración ante un accidente ocurrido en la localidad.

El mismo fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol, el que sufriera un despiste para luego terminar dentro de una zanja, en barrio “7 soles”, de Pronunciamiento.

Hacia dicho lugar acudieron en su auxilio con móvil 9, extrayéndolo con malacate hasta una zona segura.

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