Colón: Una uruguayense fue detenida tras intentar cometer un delito

En la tarde de hoy, en respuesta inmediata a un llamado telefónico personal de esta Jefatura Departamental, procedió a la aprehensión de una ciudadana y al secuestro de diversos elementos relacionados con una tentativa de delito contra la propiedad.

Según se confirmó a Génesis24, la intervención policial se originó tras la recepción de una alerta que daba cuenta de un suceso irregular en un establecimiento comercial situado sobre la Avenida San Martín al 900, de la ciudad de Colón. Al arribar al lugar con la premura del caso, los efectivos constataron que, minutos antes, se habría intentado cometer un ilícito en dicho local.

En el sitio, los uniformados individualizaron a una mujer de 48 años, oriunda de la ciudad de Concepción del Uruguay. Según datos preliminares, la sospechosa se encontraba en compañía de un sujeto, quien emprendió una rauda fuga.

A pesar de la huida del cómplice, el personal actuante logró asegurar una motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos, la cual quedó abandonada en las inmediaciones del comercio.

Tras dar aviso a la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el traslado de la mujer hacia la dependencia policial. Asimismo, se ordenó el formal secuestro del rodado y de otros elementos que guardan relación directa con el hecho que se investiga, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

OTRA MUJER DETENIDA

Por otro lado, en la ciudad de San José, en el marco de una investigación impulsada por el presunto delito de extorsión, personal dependiente de esta Jefatura departamental, dio cumplimiento esta tarde a una orden judicial que permitió desarticular maniobras delictivas, que se venían llevando a cabo en perjuicio de un ciudadano.

Las tareas de análisis exhaustivo desarrolladas por personal idóneo, derivaron en el diligenciamiento de una orden de allanamiento y requisa domiciliaria para una finca situada en las inmediaciones de calle Cettour al 2500, en la ciudad de San José.

Tras una minuciosa inspección del inmueble, el personal actuante procedió al formal secuestro de elementos de vital importancia para el avance de la causa, entre los que se destacan: Tres terminales de telefonía móvil y una unidad informática tipo tablet.

Dichos dispositivos serán sometidos a peritajes técnicos con el fin de establecer posibles nexos y evidencias relacionadas con la actividad denunciada.

En consonancia con las directivas emanadas por la magistratura interviniente, se hizo efectiva la detención de una mujer de 25 años de edad. La misma fue trasladada hacia la dependencia policial, donde permanece alojada a disposición de la justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

