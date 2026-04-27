Joven de 22 años fue detenido tras disfrutar de una costosa cena en un restaurante y retirarse sin pagar

Un inusual episodio de inseguridad se registró en pleno centro de la ciudad de Concordia durante la noche de este domingo 26 de abril. Un joven fue aprehendido por la Policía de Entre Ríos luego de consumir una costosa cena en el restaurante Cristóbal, ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, e intentar darse a la fuga para evitar abonar la cuenta.

El sujeto, cuya identidad no fue revelada pero se confirmó que tiene 22 años, realizó un pedido que ascendió a un total de $68.200. Según el reporte de los hechos, el cliente comenzó su velada en el interior del establecimiento, para luego trasladarse a una de las mesas ubicadas en el sector externo del local.

Aprovechando un descuido en la atención, el joven inició su huida a pie, omitiendo el paso por la caja para cancelar su consumo.

La maniobra no pasó inadvertida para el personal del lugar. Uno de los mozos del restaurante advirtió la fuga de inmediato y comenzó a perseguirlo. El trabajador logró interceptar y retener al individuo a pocos metros, precisamente en la intersección de calles Pellegrini y Mitre, en una de las esquinas de la plaza principal.

Minutos después, arribó al lugar el personal del Comando Radioeléctrico, que procedió a la detención formal del involucrado.

El caso quedó bajo la órbita de la justicia local. El fiscal en turno, Tomás Tscherning, dispuso la detención del joven y su posterior traslado a dependencias policiales. Según la calificación legal establecida por el Ministerio Público Fiscal, el sujeto quedó imputado por el delito de «hurto en flagrancia». EER