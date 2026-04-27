¿Baja la inflación si unen la suba de precios de todas las carnes?

El precio de la carne vacuna dejará de ser noticia cuando ya no tenga impacto en la construcción del índice de precios al consumidor. Al menos eso cree que sucederá el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas, Daniel Urcía.

Lo explicó en que el consumo de carne de pollo es de 50 kilos por habitante al año y «si sumamos los 20 de carne porcina, su ingestas es 60% superior a los 44 kilos de carne vacuna que se registran en el arranque de este año». Concluyó con que “medir la evolución de sus precios que fue mucho menor al de la carne vacuna le haría justicia a la medición de ese indicador macro y le restaría presión al negocio cárnico“.

“En definitiva esta situación, ratifica lo que ya dijimos hace tiempo sobre el consumo, en Argentina: cambió la matriz de consumo de proteína animal, la carne aviar y la porcina están definitivamente incorporadas a la dieta y cuando se habla de consumo de carnes indefectiblemente hay que considerar las tres especies, también para la medición del índice de inflación en el que tiene un fuerte peso la carne vacuna por sobre las demás”, destacó Urcía.

“La reciente publicación de FADA vuelve a demostrar que la incidencia de la industria frigorífica en la construcción del precio al consumidor es absolutamente irrelevante, participa solo con un 1%, incluso en su reciente trabajo explica que el sector estaría con números en rojo, algo que venimos poniendo en evidencia desde este sitio”, aseguró Urcía, en defensa de su sector.

Por otro lado, indicó que la participación de los impuestos (nacionales, provinciales y municipales) en el orden de un 28%. De allí que insiste con la necesidad de controlar la evasión y el cumplimiento de normas sanitarias por parte de los establecimientos de faena para que no se vuelva una competencia desleal.

El informe de laentidad que integra señaló que marzo mostró una actividad muy parecida a enero, con la misma cantidad de días laborables pero el volumen fue inferior al registrado el año anterior. Esto ratifica una caída de la actividad del orden del 8%, que se estima será la constante durante el año. Por otro lado, aseguró que no se observan cambios en cuanto a la participación de la exportación y el consumo en la faena vacuna; no está prevaleciendo un mercado por otro.

En cuanto a la faena porcina, se registra un crecimiento del 21,38% en el comparativo interanual que muestra el informe de la Dirección de Control Comercial de la Subsecretaria de Mercado de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, ratificando el crecimiento constante y con una mayor penetración en el consumo doméstico que se aproxima a los 20 kilos por habitante por año.