Concepción del Uruguay: Joven resultó lesionado tras colisión entre un auto y una moto

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró durante la noche del domingo en la zona céntrica de la ciudad, involucrando a un automóvil y una motocicleta. El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Citroën Picasso, conducido por un hombre de 52 años que circulaba por calle Sarmiento, y un motovehículo Honda Wave, guiado por un joven de 23 años que se desplazaba por calle Rosario.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor debió recibir asistencia inmediata en el lugar. Posteriormente, fue trasladado por una unidad del servicio de emergencias Alerta hacia el nosocomio local. Tras ser examinado por los facultativos, se informó que el joven reviste lesiones de carácter leve.

En el lugar intervino personal de la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental, realizando las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente. El tránsito permaneció restringido parcialmente durante el operativo de asistencia y peritaje.

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