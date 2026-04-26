Autovía Artigas: Rescatan crías de serpientes enviadas en encomienda

Gendarmería detectó seis ejemplares ocultos en un paquete que era transportado sobre la Autovía de la Ruta Nacional 14.
Gendarmería Nacional rescató seis crías de serpientes que eran transportadas de manera ilegal dentro de una encomienda, en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 164, en jurisdicción de San José, departamento Colón.
El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo de Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, durante un control sobre un transporte de servicio de paquetería y encomiendas. Allí, los uniformados detectaron un paquete sospechoso proveniente de la localidad de Garupá, en Misiones, con destino a Lanús, en la provincia de Buenos Aires.
La intervención se realizó con el apoyo del escáner Nuctech, que permitió identificar la posible presencia de animales exóticos o silvestres en el interior del bulto.
Hallazgo y resguardo de los ejemplares
Tras dar aviso a la autoridad judicial competente, se ordenó la apertura del paquete. En su interior, los gendarmes encontraron una conservadora de telgopor que contenía cuatro recipientes plásticos transparentes, dentro de los cuales se hallaban seis reptiles.
Se trataba de crías de serpientes, tres machos y tres hembras, pertenecientes a la especie conocida como Pitón alfombra diamantina (Morelia spilota), también identificadas en el procedimiento como ejemplares de Boa constrictora.
Los animales fueron puestos a resguardo y trasladados a la Fundación Tekove Mymba, donde quedaron bajo el cuidado del biólogo Juan Paccot, especializado en el manejo y conservación de fauna silvestre.
Intervención judicial y protección ambiental
En el caso intervino la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso las medidas correspondientes para garantizar la protección de los ejemplares y avanzar en la investigación del hecho.
El operativo se enmarca en los controles que realiza Gendarmería sobre rutas nacionales para prevenir el tráfico ilegal de fauna, una práctica que representa un grave riesgo para la biodiversidad y el equilibrio ambiental.
Desde las autoridades destacaron la importancia de este tipo de procedimientos, que permiten detectar y evitar el traslado irregular de especies, promoviendo su conservación y resguardo en espacios adecuados.