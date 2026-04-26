Federal A: Como local, Gimnasia perdió ante Escobar y está último

Este domingo hubo acción por la sexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. En ese marco, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay recibió a Atlético Escobar de Ingeniero Maschwitz. El duelo en el estadio Manuel y Ramón Núñez contó con el arbitraje de Marcos Liuzzi.

Para este partido, Luis Monge eligió como titulares a: Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Agustín Favre, Santiago Lebus, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Augusto Sonzogni.

La apertura del marcador en el juego llegó temprano, antes de los diez minutos. En un contexto en el que las banderas estaban colgadas de manera invertida a modo de protesta, Jonathan Benítez acabó metiendo el balón en contra de su propia valla. Fue tras un desborde de Luna por izquierda que luego de superar a Emilio Rébora con un enganche intentó sacar un centro que el defensor metió en contra de su propio arco.

Para fortuna del local, el empate de Gimnasia llegó pronto en el juego. Fue tras un balón largo por izquierda para Nicolás Germanier, que desbordó por línea de fondo y envió el pase bajo para Augusto Sonzogni. La fuerte definición del atacante sobrepasó la resistencia de las manos del arquero, que no pudo impedir el empate a los 13 minutos.

Sin embargo, sobre los 23 minutos el árbitro sancionó penal por mano de Benítez dentro del área luego de un cabezazo dentro del área grande. El defensor no tuvo tiempo de reacción al remate de cabeza y el balón le dio en el brazo justo delante de donde estaba parado el árbitro.

De la ejecución se encargó Villalba, que eligió el poste izquierdo y encontró una buena atajada de Emilio Rébora, que se recostó sobre ese lado. Sin embargo, en el rebote apareció más rápido que todos Nahuel Luna para empujar el balón al fondo de la red y anotar así el 2-1 a los 25 de la primera mitad.

Cuando la situación era cuesta arriba para el conjunto anfitrión en el complemento, el árbitro decidió la expulsión de Ariel González a los 14 minutos. El defensor se fue debido a que el árbitro consideró que se excedió en el lenguaje verbal. No hubo espacio alguno para la recuperación del conjunto entrerriano.

Sin ningún tipo de reacción, el equipo de Monge cayó por quinta vez en el torneo luego de seis presentaciones y está último con un punto. Su rival de esta tarde está noveno, una posición por encima, con cuatro unidades.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará Rafaela para enfrentarse a 9 de Julio con el objetivo de ganar su primer partido en el torneo.