El Vóley de Rivadavia marcó su huella en una jornada regional y provincial de alto impacto

Con una agenda que abarcó desde el semillero Sub-12 hasta las competitivas categorías Sub-18, el Club Atlético Rivadavia de Concepción del Uruguay protagonizó un fin de semana de éxitos, ascensos y podios en diferentes escenarios de la provincia.

El deporte del «Tricolor» no detiene su crecimiento. Durante el pasado fin de semana, la institución de Boulevard Los Constituyentes desplegó a sus planteles en cuatro ciudades distintas, logrando hitos deportivos que consolidan el trabajo de sus categorías formativas. Desde el anhelado ascenso a la Zona A de los más pequeños hasta un podio en la Liga Provincial de menores femenina, el balance arroja resultados sumamente positivos para la delegación uruguayense.

Sub-12: Un «Sábado de Oro» para el Semillero

La categoría inicial fue la gran protagonista de la jornada sabatina. En la rama Masculina, los chicos viajaron a San José para disputar la fecha nivelatoria de la Liga A.V.R.U. con un objetivo claro: el ingreso a la Zona A. El camino fue impecable; tras despachar con solidez a Villa Las Lomas y San José «B» por 2-0, debieron definir el pasaje ante el siempre exigente San José «A». En un partido que desbordó emociones, el equipo mostró una madurez impropia de su edad para cerrar el pleito en un tie-break ($15-9$) que desató el festejo de las familias presentes.

En simultáneo, el estadio de Rivadavia fue anfitrión de la jornada de la rama Femenina. Bajo el aliento de su público, las nenas defendieron su permanencia en la elite regional. Con un voley prolijo y agresivo desde el servicio, superaron a Santa Rosa por 3 sets a 0 y al Centro Allavena de Paysandú (ROU) por un global de 3 a 1. Estos resultados permiten que el semillero femenino continúe compitiendo en la Zona A, reafirmando el gran nivel de las bases del club.

Sub-18 Femenino: Entre las mejores de la Costa del Rio Uruguay

El domingo marcó el esperado debut de la categoría Sub-18 Femenina en la Liga Provincial (LI.PRO.ME.) 2026. La jornada comenzó en cancha del Club Santa Rosa de San José), donde las uruguayenses debieron batallar en una Zona C sumamente equilibrada. Tras caer ajustadamente en el tie-break ante Basso Voley por 13 a 15, el equipo sacó a relucir su jerarquía para vencer a Independiente de Gualeguaychú por 2 sets a 1 y a Salud Pública de Villaguay en sets corridos.

Esta performance les permitió acceder al triangular final por el título en la sede del Club S y D San José. Pese al desgaste físico de una jornada maratónica, las jugadoras de Rivadavia dieron pelea ante los posibles candidatos al título como Racing de Gualeguaychú y el local San José, logrando finalmente un meritorio 3er puesto. Un podio que premia el sacrificio y posiciona al club en el mapa provincial.

Sub-13: Resiliencia y permanencia en Colón

Otra de las notas destacadas la dio la categoría Sub-13 Femenina en su visita al Club La Armonía de Colón. Tras un inicio esquivo con derrota ante Plaza Deportes, el equipo demostró un notable temple psicológico. Se recuperaron venciendo al local y cerraron la fecha con un partido no apto para cardíacos ante el Club S y D San José. El triunfo, sellado con un agónico 19-17 en el tercer set, garantizó que las chicas mantengan su lugar en la competitiva Zona A de la A.V.R.U.

Sub-18 Masculino: Un desafío de aprendizaje en Basavilbaso

Finalmente, la rama Masculina Sub-18 tuvo su bautismo de fuego en la Liga Provincial de menores en Basavilbaso, enfrentando a combinados de las Asociaciones A.V.R.U., A.Z.V. y A.V.G. Lo destacable de este plantel es que está conformado mayoritariamente por jugadores de categoría Sub-16, quienes asumieron el reto de competir contra rivales de mayor edad y físico.

A lo largo de cinco partidos de alta intensidad, el equipo mostró ráfagas de voley de gran nivel, logrando una resonante victoria ante Basso por 2 sets a 1. Más allá del sexto lugar en la tabla final, el cuerpo técnico resaltó el invaluable roce deportivo que significa para este grupo joven medirse en niveles superiores.

Un proyecto que trasciende la cancha

Este despliegue deportivo se ve respaldado por una gestión institucional que sigue apostando a la infraestructura. Desde la comisión directiva recordaron que continúan en marcha proyectos clave como la fabricación de la nueva plataforma para árbitros y la futura reubicación de las canchas en el estadio para cumplir con los estándares de las ligas oficiales.

Con el apoyo constante de los padres y el compromiso de sus entrenadores, el Vóley de Rivadavia cierra una semana para el recuerdo, reafirmando su rol como formador de deportistas y personas en Concepción del Uruguay.

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