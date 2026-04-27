Gualeguaychú: Adolescente apuñaló a la pareja de su madre y la víctima se encuentra en estado crítico

Un joven de 17 años atacó con un arma blanca al hombre tras una discusión en una vivienda. La víctima fue operada de urgencia y permanece en estado crítico. Intervino la Justicia y se investiga el hecho.
Violencia familiar en Gualeguaychú: un adolescente apuñaló a la pareja de su madre dejó como saldo a un hombre en estado crítico tras un ataque ocurrido el sábado por la noche. El hecho se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Juan B. Justo y Misiones.
Según informaron fuentes policiales, personal de Comisaría Tercera acudió al lugar luego de un llamado de emergencia. Allí, una mujer de 36 años relató que su hijo, de 17, se presentó en el domicilio pese a tener medidas vigentes en su contra.
El menor mantuvo una fuerte discusión con la pareja de su madre, en el marco de un conflicto previo. Durante el altercado, el adolescente lo atacó con un arma blanca y luego se dio a la fuga.
Ataque y estado de la víctima
Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió una herida punzocortante en el pecho. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Centenario.
En el centro de salud se le diagnosticó una lesión cortante penetrante en la región pectoral media. Debido a la gravedad del cuadro, ingresó de inmediato a quirófano y permanecía en estado crítico.
El fiscal de turno tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación y dar con el agresor. Elonce