La provincia promueve herramientas para el acceso al crédito de las empresas Pyme

El encuentro, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), formó parte de una agenda federal orientada a ampliar el acceso al crédito, promoviendo la articulación con entidades del sistema financiero y el mercado de capitales. En representación del gobierno entrerriano participaron el Ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y Noelia Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.

Durante la jornada se presentaron líneas específicas de financiamiento, programas de asistencia; y alternativas adaptadas a las necesidades de las empresas entrerrianas. En este marco, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) tuvo una participación destacada, acercando herramientas concretas para acompañar proyectos productivos y fomentar el crecimiento en la provincia.

Asimismo, se compartieron experiencias de empresas que ya accedieron a estas herramientas, poniendo en valor el impacto positivo del financiamiento en su desarrollo y consolidación. Los distintos paneles abordaron el rol de las entidades de garantía, las oportunidades del mercado de capitales y la oferta vigente de financiamiento, con la participación de organismos públicos, entidades bancarias y representantes del sector privado.

La jornada incluyó además un espacio de vinculación directa, donde PyMEs, entidades financieras y actores del sistema productivo pudieron generar contactos, intercambiar experiencias y avanzar en oportunidades concretas.