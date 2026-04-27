Entre Ríos amaneció helado tras la llegada de la ola polar: la sensación térmica llegó hasta 1°C

El frío polar llegó al centro y norte del país. Entre Ríos es una de las provincias más afectadas, con 5 grados de mínima en gran parte del territorio y sensaciones térmicas que se ubicaron entre 1 y 4 grados.

El frente frío irrumpió desde este domingo por la tarde, con ayuda del viento sur que desplazó la masa de aire templada y provocó un significativo descenso de las temperaturas, que se sentirá fundamentalmente este lunes y martes.

Se prevé que este martes continúen las térmicas muy bajas, con anuncios anticipados de entre 4 y 6 grados. Sin embargo, mañana ya se esperan más de 20 grados a la tarde y para el miércoles las mínimas rondarían los 10 grados.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 27 de abril

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima llegó a 5 grados y la sensación a 3.6 grados. La máxima alcanzará los 17 grados. Se espera una jornada soleada, con escasa nubosidad.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, el frío no se sintió igual, con un mínima de 15 grados de mañana, pero un anuncio de 6 grados. La máxima alcanzará los 17 grados. Prevén cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, la mínima llegó a 5 grados y la sensación a 1,8 grados. La máxima alcanzará los 17 grados. Comienza el día despejado y de tarde noche estará parcialmente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay la mínima llegó a 4,8 grados y la sensación a 0.4 grados. La máxima alcanzará los 17 grados. Se espera una jornada soleada, con escasa nubosidad a la tarde noche.