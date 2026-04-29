Enriquecimiento ilícito: Bordet no se amparará en sus fueros y permitirá el allanamiento a sus propiedades

El ex gobernador Gustavo Bordet (PJ) informó este miércoles que no se amparará en sus fueros de diputado nacional y permitirá que sus propiedades sean allanadas en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. Días pasados se realizó un procedimiento en una vivienda en Paraná donde reside su hija mayor. «Ya instruyó a su representación legal para poner a disposición su vivienda para que la Fiscalía disponga la constatación de bienes que considere necesaria», se indicó mediante un comunicado.

“Las puertas de mi casa están abiertas para que vayan y vean lo que quieran ver”, sostuvo Bordet. En ese sentido, remarcó: “Nunca me escondí detrás de ningún cargo, ni lo voy a hacer ahora”.

En un parte de prensa se señaló que, «aun cuando podría promover planteos o recursos que dilataran el proceso y demoraran cualquier diligencia sobre su vivienda, no lo hará porque su decisión es facilitar el accionar judicial y contribuir al esclarecimiento de los hechos».

El actual diputado nacional (PJ-Entre Ríos) recordó además que desde el inicio de la investigación «respondió cada requerimiento formulado, aportó la documentación solicitada y se presentó siempre que fue convocado».

“He estado a derecho desde el primer día y seguiré actuando de la misma manera”, señaló.

Asimismo, sostuvo que «quien ejerce responsabilidades públicas sabe que está sujeto al control ciudadano y judicial, y que cuando corresponde debe dar todas las explicaciones necesarias. Siempre entendí que quienes ocupamos cargos públicos debemos rendir cuentas. Eso fortalece a las instituciones. Pero debe hacerse con seriedad, con objetividad y con apego a la verdad, no de esta manera”, advirtió.

Bordet expresó también que espera que cualquier procedimiento se realice “con seriedad, dentro de la ley y con respeto institucional”, evitando montajes innecesarios».

“Lo que no corresponde es transformar una medida judicial en un espectáculo mediático, porque de eso ya hay antecedentes recientes”, expresó.

También cuestionó con firmeza la conducta del fiscal interviniente, José Arias, «cuya animosidad resulta cada vez más evidente en el desarrollo de la causa».

“Cuando se busca más el escarnio mediático y político que la verdad de los hechos, se pierde objetividad y se compromete la seriedad que debe tener toda investigación”, señaló.

El ex mandatario también indicó: “Hace dos años que la pena parece ser el proceso mismo. Buscan sostener sospechas que no existen y prolongar una causa sin elementos reales”.

“Siempre di la cara, siempre respondí y lo voy a seguir haciendo”, concluyó.