Concepción del Uruguay: Informan que el Hospital Urquiza no dispone de stock de vacunas antigripales

El Hospital Urquiza informa a la comunidad que, al momento, no dispone de stock de vacunas antigripales. Se prevé que el próximo 30 de abril arriben a la ciudad de Paraná nuevas dosis correspondientes a la campaña antigripal, enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Se prevé que dichas vacunas ingresen a nuestra institución el día 7 de mayo, momento a partir del cual se dará inicio de manera inmediata a su distribución y posterior aplicación en los Centros de Salud Municipal y Provincial.

Con respecto a las vacunas de calendario, puntualmente contra HPV y Varicela, las dosis ya se encuentran en poder de la cartera de salud provincial y llegarán al Hospital Urquiza junto con las antigripales.

Vacuna antigripal, destinada principalmente a grupos de riesgo como personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), incluida en el calendario para prevenir infecciones que pueden derivar en distintos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de cuello uterino.

Vacuna contra la varicela, indicada para prevenir esta enfermedad viral altamente contagiosa, que si bien suele ser leve en la infancia, puede presentar complicaciones.

Por otro lado, se informa que actualmente se registra un faltante de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas). Según lo previsto por las autoridades sanitarias provinciales, las nuevas dosis estarían disponibles durante la segunda quincena de mayo.

El Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina es gratuito y obligatorio, y contempla la aplicación de vacunas a lo largo de todas las etapas de la vida. Su objetivo es prevenir enfermedades potencialmente graves, evitar brotes y proteger a toda la comunidad a través de la inmunización.

Desde el Hospital Urquiza se recuerda la importancia de mantener al día el esquema de vacunación y se invita a la población a acercarse a los vacunatorios una vez que las dosis estén disponibles.

Prensa Hospital Urquiza

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