Entre Ríos digitalizó el trámite de exención de la VTV y ya se puede hacer online

El gobierno de Entre Ríos lanzó la digitalización del trámite de exención de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Desde ahora, podrá realizarse de manera online a través de la plataforma provincial, supo Elonce.
Entre Ríos digitalizó el trámite de exención de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y ya se puede realizar de forma online a través de la plataforma oficial del Gobierno provincial. El anuncio se realizó este miércoles en el puesto caminero del Túnel Subfluvial, en el marco del proceso de modernización estatal.
El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó a Elonce que la iniciativa forma parte de una política de modernización de servicios. “Es un paso más en el proceso de digitalización para llevar a la provincia al siglo XXI”, señaló.
El lanzamiento del sistema digital forma parte de una estrategia integral para modernizar la administración pública y facilitar el acceso a los servicios provinciales.
Trámite 100% digital
El secretario provincial de Modernización, Manuel Gainza, indicó que el trámite ya se encuentra disponible en la plataforma “Mi Entre Ríos”. “A partir de ahora, el trámite de la VTV pasa a ser 100% digital. Los ciudadanos pueden ingresar y realizarlo de punta a punta sin necesidad de hacerlo presencial”, explicó a Elonce.
Hasta el momento, el procedimiento requería la presencia en puestos camineros para su gestión.
Alcance de la medida
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control necesario que hay que hacerle a los vehículos para saber si están en condiciones de poder circular o si hay que ingresarlos al taller para corregir anomalías o arreglar partes que den la seguridad para circular por calles, rutas y autopistas del país.
Entre Ríos es la única provincia donde no es obligatoria la Revisión Técnica Obligatoria Vehicular ya que por Decreto Nº 4331/98 M.E.O.S.P. del 05 de octubre de 1998, se encuentra suspendida y no es exigible dicha revisión por otras jurisdicciones.
Para ello, quienes viajen a otras provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben tramitar la Constancia por Revisión Técnica Vehicular, que de ahora en más podrá tramitarse de forma online.
Las autoridades provinciales aclararon que la digitalización no modifica la normativa vigente. La VTV continúa siendo obligatoria para transporte de pasajeros y de carga, y para vehículos particulares que circulen fuera de la provincia.
El secretario provincial de Transporte, Aníbal Steren, señaló a Elonce que se trata de una mejora en la gestión, sin cambios en las exigencias actuales.
Modernización del Estado
Desde el Gobierno indicaron que la medida se suma a otras acciones orientadas a simplificar trámites, como la digitalización de turnos de salud y gestiones tributarias. “Buscamos cuidar el tiempo de los ciudadanos y reducir la burocracia”, sostuvo Gainza.
Además, anticiparon que continuarán avanzando en la digitalización de otros procedimientos administrativos. (Elonce)