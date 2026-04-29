Dpto. Uruguay: Detenido tras violar orden de restricción contra su expareja

En una intervención realizada por el personal de la Comisaría de Basavilbaso, se procedió a la detención de un hombre de 31 años por desobediencia judicial en un contexto de violencia de género.

Según se confirmó a Génesis24, la aprehensión se produjo este martes, alrededor de las 19:15 horas, en las inmediaciones de un complejo de departamentos ubicado en calles Falucho y Saavedra. El sujeto fue interceptado precisamente en el domicilio de la víctima, lugar al que había concurrido nuevamente para generar disturbios, pese a estar legalmente notificado de las medidas de restricción de acercamiento vigentes.

La víctima había radicado reiteradas denuncias tras sufrir episodios de violencia y hostigamiento.

El agresor ya había quebrantado en dos oportunidades las órdenes impuestas por el Juzgado de Paz de Basavilbaso, presentándose en la vivienda de la damnificada para proferir insultos, patear la puerta de ingreso y generar un constante estado de temor en la mujer.

Ante la gravedad de los hechos y la reincidencia en el incumplimiento de las órdenes judiciales, el Juzgado de Garantías N° 2, con la intervención de la Fiscalía Auxiliar, libró el mandamiento de detención inmediata.

El hombre fue trasladado hacia la ciudad de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de la magistratura interviniente.

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