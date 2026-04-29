Promueven un proyecto de ley que crea un sistema de denuncias digitales

El diputado provincial Jorge Maier propicia un proyecto de ley que busca agilizar la labor de las fuerzas de seguridad y facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía. Según explicó en Radio Diputados, la normativa establece un mecanismo virtual para efectuar presentaciones y la garantía de confidencialidad del proceso administrativo. Se podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El diputado Jorge Maier presentó un proyecto de ley que crea un sistema de denuncias digitales y que entre sus fundamentos responde a la necesidad de “la ciudadanía de acceder al servicio de justicia y a la Policía de Entre Ríos cumplir una labor más eficiente”.

En diálogo con Radio Diputados, el legislador planteó que la iniciativa busca atender reclamos de la comunidad. “Muchos vecinos desisten de denunciar por temor, dificultades de movilidad o falta de personal en las comisarías”, advirtió. Maier destacó que el dispositivo no reemplazará la gestión presencial del trámite, sino que incorporará “una alternativa moderna que garantizará la confidencialidad y la trazabilidad de la información”.

El articulado del proyecto -contenido bajo el número de Expediente 27.119- estipula que el sistema de denuncias digitales funcionará bajo la órbita de la Policía de la provincia de Entre Ríos y su acceso se realice a través de su sitio web oficial o mediante una aplicación móvil creada específicamente para tal fin.

El formulario de denuncia contará con secciones obligatorias que funcionarán como guía para el ciudadano, permitiendo detallar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho, así como la identificación de posibles autores o testigos.

Además, la normativa contempla un apartado especial para hechos vinculados al narcotráfico, donde el denunciante podrá solicitar que se preserve su identidad por motivos fundados.

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