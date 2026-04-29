Concepción del Uruguay: Colisión entre camioneta y moto dejó un joven con graves heridas

Un fuerte siniestro vial se produjo en la mañana de hoy en una de las arterias más transitadas de la ciudad, dejando como saldo a una motociclista con lesiones de consideración y daños materiales en ambos vehículos.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió cerca de las 08:10 horas en la intersección de Bulevar Yrigoyen y calle Ruiz Moreno. Por causas que la investigación intenta establecer, una camioneta Chevrolet S-10, conducida por un hombre de 52 años oriundo de Colonia Elía, que circulaba por Ruiz Moreno en sentido norte-sur, colisionó con una motocicleta Honda de 250 cc.

En el rodado menor se desplazaba una joven de 23 años, quien producto del impacto cayó sobre la cinta asfáltica.

Al lugar arribó personal de la Comisaría Primera y de Tránsito Municipal para asistir en la zona. La conductora de la motocicleta fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital local.

Según el informe oficial del médico policial, la joven sufrió lesiones de carácter grave, consistentes en la fractura del dedo meñique izquierdo, además de diversas heridas en el rostro que requirieron curaciones y seguimiento por parte del equipo médico del nosocomio.

Personal de la División Policía Científica trabajó en el sitio realizando las pericias accidentológicas de rigor para determinar la mecánica del choque. El tránsito en la zona se vio afectado parcialmente durante el desarrollo de las tareas de asistencia y criminalística.

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