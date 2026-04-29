Concepción del Uruguay: Sorprendido durante la madrugada cuando rababa en un complejo de departamentos

En las primeras horas de este miércoles, personal de la Comisaría Primera frustró un intento de robo en un complejo de departamentos ubicado en la zona de calle Doctor Scelzi al 800. El operativo terminó con un detenido y un segundo sujeto identificado.

Según se confirmó a Génesis24, cerca de las 05:30 horas, efectivos que patrullaban observaron a un hombre en la intersección de Scelzi y Allais, quien al notar la presencia policial intentó alejarse rápidamente. En ese momento, los efectivos escucharon ruidos extraños provenientes de un complejo de viviendas cercano, el cual posee una reja frontal de más de dos metros de altura.

Al inspeccionar el lugar, visualizaron a un sospechoso huyendo por los techos. Tras un breve despliegue por la zona, los uniformados lograron interceptar a un joven de 21 años en calle Allais, mientras que a pocas cuadras se demoró a otro individuo de 36 años para establecer su relación con el hecho.

El propietario del complejo, un hombre de 44 años, constató posteriormente que los delincuentes habían intentado sustraer el motor de un equipo de aire acondicionado, el cual presentaba daños visibles producto del intento de desmonte. Cabe destacar que el edificio cuenta con cámaras de seguridad que registraron la secuencia del intento de robo y el escalamiento.

La fiscal en turno, Dra. Becker, dispuso la detención formal del joven de 21 años bajo el cargo de Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Por su parte, el hombre de 36 años fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación y, tras las diligencias de rigor, recuperó la libertad quedando supeditado a la causa.

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