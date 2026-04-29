jueves 30 abril 2026

Quini 6: 25 apostadores ganaron más de $11 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 06-07-43-13-04-19. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $959.232.910.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-12-14-05-34-03. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 25-01-16-33-08-43. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.546.932.522.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-06-45-03-38-19Hubo 25 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.580.923,16. Dos son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2858 ganadores y cada uno percibirá $54.233,73Elonce

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