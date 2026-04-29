Colón: Motociclista debió ser intervenido quirúrgicamente tras protagonizar un choque

En horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en intersección de Av. San Martín y H. Bachini, de Colón.

Allí, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un motovehículo marca Honda Scooter 125 cc, conducido por un ciudadano de 44 años, que circulaba por la primera arteria en sentido Este a Oeste, y un automóvil marca Toyota Etios, guiado por una mujer de 30 años, que lo hacía por la misma arteria en sentido contrario.

Según se confirmó a Génesis24, como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte fue trasladado al nosocomio local, donde debió ser intervenido quirúrgicamente, presentando lesiones de carácter grave.

Asimismo, se procedió a la retención del motovehículo por carecer de la documentación obligatoria para circular, continuándose con las actuaciones de rigor a fin de establecer la mecánica del hecho.

RECUPERAN ANIMAL OVINO SUSTRAÍDO Y LO RESTITUYEN A SU PROPIETARIO



En el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de un vecino de Barrio El Brillante por la sustracción de un animal ovino ocurrido días pasados, personal policial de Comisaría La Picada, en forma conjunta con efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, llevó adelante tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Como resultado de las diligencias practicadas, se logró establecer que el animal se encontraba en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles 17 de Agosto y Tavella, donde fue localizado y formalmente secuestrado, logrando su recuperación.

Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso la entrega del ovino a su legítimo propietario, continuándose con las actuaciones de rigor.

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