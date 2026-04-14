martes 14 abril 2026

Autovía Artigas: Se produjo un despiste en horas de la madrugada

En horas de la madrugada, personal policial de Comisaría Ubajay, dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional N° 14, al km 204.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Toyota Corolla, que circulaba en sentido Sur a Norte, perdió el control, despistando hacia el cantero central, siendo conducido por un hombre de 39 años, quien iba acompañado por otros dos mayores de edad, todos de la ciudad de Campana Provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del hecho, no se registraron personas lesionadas, resaltándose que no hubo intervención de terceros.

Autovía Artigas: Camión y camioneta protagonizaron una colisión

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