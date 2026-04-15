Operativo antidrogas en Concepción del Uruguay: Secuestran estupefacientes, dinero y detienen a dos personas

En la tarde de hoy, alrededor de las 16:30 horas, se llevó a cabo un procedimiento en el barrio La Unión, en el marco de una causa judicial en trámite ante el Juzgado de Garantías y la Fiscalía interviniente.

Según se confirmó a Génesis24, durante el operativo, personal policial logró el secuestro de una importante cantidad de sustancias estupefacientes, entre ellas varios envoltorios de cocaína en diferentes presentaciones y pesos, incluyendo uno de mayor volumen cercano a los 92.7 gramos, además de pequeñas cantidades fraccionadas listas para su presunta comercialización. Asimismo, se incautó un envoltorio de marihuana.

Entre los elementos secuestrados también se encuentran una balanza con restos de sustancia, dinero en efectivo que asciende a casi dos millones de pesos argentinos, moneda extranjera, teléfonos celulares, una picana eléctrica, un automóvil marca Fiat Uno, dos bicicletas tipo mountain bike y materiales comúnmente utilizados para el fraccionamiento, como bolsas tipo camiseta y recortes de nylon.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas dos personas mayores de edad, de 30 y 28 años respectivamente, quienes residían en el lugar allanado.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación correspondiente.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en relación al hecho.

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