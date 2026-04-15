Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un jueves inestable con probabilidad de lluvias y chaparrones

El SMN informa que para este jueves no rigen alertas por tormentas pero sí hay pronóstico de posibles lluvias en la provincia. Las temperaturas serán similares a las de este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que, después de las intensas lluvias de este miércoles, eljueves se presentará con inestabilidades en la provincia. En esa línea, se anuncian posibles chaparrones y lluvias en Entre Ríos. Se aclara que no rige ningún alerta.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se anuncian chaparrones y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. Allí se prevé un jueves con chaparrones durante todo el día.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se pronostica una jornada con lluvias aisladas. (Ahora)

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