Concepción del Uruguay: Recuperan una moto robada y un menor fue detenido

Personal policial recuperó este sábado un motovehículo sustraído tras un rápido accionar.
Según se confirmó a Génesis24, luego de tomar conocimiento del hecho, se analizaron cámaras de seguridad que permitieron identificar a los autores, quienes ya habían sido individualizados previamente por personal policial.
Con esta información, se desplegó un operativo cerrojo en la zona. Los sospechosos intentaron huir, pero el rodado fue hallado abandonado en un descampado detrás de la cancha del club atlético Rivadavia.
Tras un rastrillaje, se logró la aprehensión de un menor de 16 años, quien cuenta con antecedentes por hechos similares, mientras que su acompañante logró escapar.
La moto fue reconocida por su propietaria e intervino la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes.