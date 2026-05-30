San José: Allanamientos por robo y daños en una Planta Retransmisora de TV

En el marco de una investigación iniciada por robo y daños ocurridos en una Planta Retransmisora de televisión ubicada a la altura del kilómetro 161 de la Ruta Nacional Nº 14, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colon realizó dos allanamientos en la ciudad de San José.

Según se confirmó a Génesis24, las medidas fueron ordenadas tras una intensa tarea investigativa que incluyó relevamientos y análisis de registros de cámaras de seguridad, lo que permitió reunir elementos de interés para el avance de la causa.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda del Barrio El Colorado y en otro domicilio situado en las inmediaciones de las Calles Brouchoud y 2 de Julio. Como resultado, los efectivos Secuestraron un Automóvil marca Renault 6 y tres Teléfonos Celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a las pericias correspondientes.

Asimismo, por disposición de la Fiscalía interviniente, una mujer fue trasladada desde uno de los domicilios allanados a Dependencia Policial para su correcta identificación, quedando la misma supeditada a la causa por el presunto delito de Resistencia a la Autoridad.

La investigación continúa bajo las directivas de las autoridades judiciales competentes.

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