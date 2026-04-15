miércoles 15 abril 2026

Puerto de Concepción del Uruguay: Zarpó hoy el buque «Manta Hatice» y el viernes ingresa el «Alberto Topic»

El carguero que acaba de salir embarcó 10.000 toneladas de alimento balanceado en 48 horas.

Es una exportación de la empresa Entre Ríos Crushing y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) para mercados de América Central.

Se trata del primer embarque de una serie de exportaciones planificadas por estas empresas con destino a Europa y América Central.

Este viernes 17 ingresará otro ultramarino para embarcar 18.000 toneladas de madera de la empresa Urcel Argentina.

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