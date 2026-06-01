Herrera: Atacó a policías con un palo y un cuchillo, hirió a un comisario y terminó internado

Un hombre de 50 años atacó a efectivos policiales que acudieron por disturbios en la vía pública. El jefe de la comisaría sufrió heridas cortantes y el agresor resultó gravemente lesionado durante su reducción.
Un violento episodio ocurrido en la noche del domingo en Estación Herrera, departamento Uruguay, dejó como saldo a un comisario herido y a un hombre de 50 años internado en estado reservado tras protagonizar un ataque contra efectivos policiales.
El hecho se registró alrededor de las 21.30 en inmediaciones de calle Andrés Queirolo al 1000, donde vecinos alertaron a la comisaría de Estación Herrera sobre la presencia de una persona que se encontraba generando disturbios en la vía pública y exhibía una conducta agresiva.
Ante los reiterados llamados, una patrulla encabezada por el jefe de la dependencia, comisario principal Tomás Milezzi, se dirigió al lugar para intervenir.
Ataque contra los efectivos
Según se informó, al arribar el móvil policial, el hombre salió repentinamente de una vivienda portando un palo en una mano y un cuchillo en la otra, y se abalanzó contra los uniformados.
En medio del procedimiento, el agresor lanzó varios golpes y puntazos contra los efectivos. Como consecuencia, el comisario Milezzi sufrió heridas cortantes en la muñeca y en varios dedos de la mano derecha, por lo que debió recibir asistencia médica.
Los policías lograron controlar la situación tras un forcejeo que demandó varios minutos y permitió reducir al atacante.
El agresor sufrió una grave lesión
Durante la maniobra de reducción, el hombre sufrió una herida de gravedad en la zona de la ingle izquierda provocada por el mismo cuchillo que portaba.
Debido al abundante sangrado, los efectivos solicitaron de inmediato una ambulancia. El herido recibió las primeras curaciones en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.
Fuentes oficiales indicaron que ingresó directamente al área de cirugía y permanece internado bajo observación médica, con pronóstico reservado.
Investigación y pericias
A raíz de las lesiones sufridas por el jefe policial durante el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal dispuso que las actuaciones y pericias fueran realizadas por personal policial de la comisaría de Basavilbaso junto a especialistas de la División Policía Científica.
La investigación quedó bajo la supervisión de la fiscal de turno, María José Labalta, quien interviene en una causa iniciada por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.
Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo la lesión que sufrió el agresor durante el operativo.
COMUNICADO OFICIAL
El jefe de la Comisaría de Herrera y un hombre de 49 años resultaron heridos este domingo por la noche tras un violento episodio en calle Andrés Queirolo al 1050. Los uniformados acudieron al lugar tras el llamado desesperado de los vecinos por la presencia de un sujeto totalmente alterado y agresivo.
Al arribar el patrullero, el individuo arremetió contra los efectivos provisto de un palo y un cuchillo. Para salvaguardar la integridad física de los vecinos, el personal policial intervino de inmediato; durante el procedimiento para contenerlo, el jefe de la dependencia sufrió heridas cortantes en su muñeca y dedos. Tras ser eficazmente reducido, el agresor cayó al suelo y se autolesionó con su propia arma blanca en la zona de la ingle.
Estado de salud:
• El funcionario policial: Recibió atención médica en Villa Mantero, donde se le practicaron curaciones y suturas en la muñeca y dedos tras su valerosa intervención.
• El civil (49 años): Fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde fue operado por la herida en el muslo y permanece internado bajo pronóstico reservado, habiéndose constatado que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Por el momento se encuentra estable y sera revaluado el día de hoy.
La fiscal Dra. María José Labalta coordinó las directivas en el lugar, quedando las actuaciones a cargo de la Comisaría de Basavilbaso y la División Policía Científica.
Crédito: 03442 – Génesis24