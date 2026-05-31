Concepción del Uruguay: Operativo cerrojo en «Domingrau» culmina con cuatro demorados y dos motos robadas recuperadas

Un despliegue policial en las inmediaciones del Autódromo local permitió desarticular la fuga de cuatro jóvenes y recuperar dos motocicletas que habían sido denunciadas como sustraídas, en el marco de los controles preventivos por la concentración de motovehículos denominada «Domingrau».

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se registró este domingo alrededor de las 17:15 horas en una calle exterior al predio, cuando el personal de la Comisaría Segunda y Policía Científica detectaron a dos motocicletas, ocupadas por dos jóvenes cada una, realizando maniobras peligrosas. Al notar la presencia policial, los conductores intentaron escapar desobedeciendo las órdenes de detención, lo que motivó un inmediato operativo cerrojo que los dejó sin vías de escape.

Tras las verificaciones de rigor y la intervención especial del personal de la División Policía Científica, se constató la procedencia ilícita de ambos rodados:

Moto Yamaha Krypton (bordó): Era conducida por un joven de 18 años, acompañado por un menor de 16. Registraba un pedido de secuestro vigente tras haber sido denunciada como robada el día anterior en la ciudad de Villa Elisa.

Moto Honda Wave (negra): Estaba al mando de un joven de 19 años, secundado por un menor de 17. El vehículo circulaba sin patente, carecía de plásticos y presentaba los números identificatorios limados; sin embargo, las pericias científicas lograron determinar que había sido sustraída en Concepción del Uruguay el pasado lunes 25 de mayo.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, ordenó el secuestro formal de ambos rodados y de un teléfono celular hallado en poder del menor de 16 años. El operativo contó con la supervisión del Jefe Departamental Uruguay.

Finalmente, las autoridades judiciales dispusieron que los dos jóvenes mayores de edad fueran trasladados a la sede policial para su correcta identificación, quedando formalmente supeditados a la causa. En tanto, los dos menores de edad involucrados fueron entregados legalmente a sus progenitores. Cabe mencionar que poseen antecedentes policiales.

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