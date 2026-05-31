Evitaron que contrabandearan una millonaria carga de ropa desde Entre Ríos

De Concordia a Salto

La maniobra, minuciosamente planificada, pretendía cruzar de manera ilegal un importante cargamento de mercadería extranjera desde la costa argentina directamente hacia Salto.

El escenario del procedimiento fue la zona ribereña conocida popularmente como playa “Los Tomates”, ubicada estratégicamente al sur de Concordia. En ese punto de la costa, personal de la Prefectura local y de la División Investigaciones Criminales se encontraban desplegando tareas de inteligencia, vigilancia y observación debido a las sospechas latentes de movimientos clandestinos en el área.

Descubiertos por PNA

La calma de la noche se interrumpió cuando los uniformados detectaron el arribo sigiloso de un vehículo utilitario que se aproximó a la orilla del río Uruguay. Casi en simultáneo, una embarcación a motor se acercó al mismo punto desde el agua.

En cuestión de minutos, los efectivos observaron cómo varios individuos comenzaban a traspasar grandes bultos desde el rodado hacia el bote, con la clara e inequívoca intención de iniciar el cruce hacia la costa salteña.

Hay un prófugo

Al notar la presencia de la autoridad policial, los sospechosos reaccionaron con rapidez. Uno de los involucrados logró abordar de inmediato la embarcación con parte de la carga y emprendió una veloz huida por el cauce del río, amparado por las sombras de la noche y las complejas características geográficas que presenta el sector.

A pesar de que se activó un fuerte operativo de búsqueda por tierra y agua, que incluyó una rápida coordinación con la Prefectura de Salto para cercarle el paso en territorio uruguayo, el prófugo logró evadir el cerco y no pudo ser localizado.

Dos detenidos

Sin embargo, el despliegue en la costa argentina arrojó resultados positivos. En el lugar del hecho fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, ambos con domicilio en Concordia, quienes se encontraban operando el vehículo, un Fiat Fiorino.

Al realizar la debida inspección del utilitario, los efectivos hallaron en su interior un total de cuatro bultos cerrados que contenían 289 prendas de vestir de origen extranjero, carentes de cualquier tipo de aval aduanero.

Tomó intervención en el caso el Juzgado Federal de Concordia, cuyas autoridades dispusieron el secuestro inmediato de la totalidad de la indumentaria y la incautación del vehículo utilizado para la logística delictiva. Los dos detenidos quedaron formalmente imputados y supeditados a la causa judicial por infracción al Código Aduanero.

Impacto económico

El impacto económico del golpe al contrabando es significativo. Las prendas textiles incautadas fueron valuadas en una cifra superior a los 5.000.000 de pesos argentinos, lo que equivale aproximadamente a unos 115.000 pesos uruguayos.

Por su parte, el aforo total del procedimiento, sumando el valor de la mercadería y el secuestro del utilitario Fiat Fiorino, asciende a un total de 10.960.000 pesos argentinos, una suma que representa cerca de 250.000 pesos uruguayos retirados del circuito del comercio ilegal que permanentemente amenaza a los comerciantes de Salto.

Diario Cambio.