Dos entrerrianos alcanzaron el podio de la Fórmula 3 Metopolitana: Fulini y Pagola

Fulini y Pagola

Aguantó los embates de Francisco Olaverría, que lo presionó en el inicio. El del Claviere 3 Pro Racing, oriundo de Concepción del Uruguay, mantuvo su posición de escolta sin poder atacar a Fulini en lo que restaba de competencia, pero controló los tiempos frente a quien cerró el podio, Joaquín Pagola (oriundo de Federal).

El también entrerriano, pero del Satorra Competición, ya se había subido al “top 3” en la Fórmula 2 Argentina, carrera que se corrió en la previa de la Fórmula 3.

Récord y el top 10

Malek el Bacha se quedó con el récord de vuelta (1 minuto, 18 segundo y 163 milésimas) y demostró un gran ritmo, tras una partida donde llegó a saltar desde el séptimo lugar al tercero, para luego acomodarse cuarto.

Cristian Galeano encabezó una intensa batalla que tuvo como protagonistas a Stefano Polini, Santino Dore y Valentín Coffy (San José, Entre Ríos), que finalmente culminaron en ese orden. Cerró el top 10 Nazareno López, de destacada labor, ayer subiéndose al podio en la primera carrera y hoy ganando siete posiciones.

No fueron de la partida Agustín Sexe y Tomás López, tras sus duros golpes en la competencia sabatina. Alexander Gargaglione y Karim Fara fueron excluidos del evento por los comisarios deportivos, ya que se consideró que eran culpables de las maniobras.

La próxima fecha de la categoría será el 28 de junio junto al TC Pick UP, en escenario a confirmar.

Iván Cinti para Campeones.