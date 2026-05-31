¿De qué manera comenzará a tratarse la reforma previsional en el Senado?

El encuentro, que formalmente comenzará a abordar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo (expediente N°15.711) tendrá lugar en la sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que en la séptima Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo el cuerpo aprobó tratar el expediente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).

¿Quiénes integran esa Comisión? Los senadores Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Casiano Otagui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), está conformada por los legisladores Rafael Cavagna, José Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.