¿De qué manera comenzará a tratarse la reforma previsional en el Senado?

El miércoles 3 de junio, a las 10:00, se desarrollará una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para abordar el proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.
Cabe mencionar que en la séptima Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo el cuerpo aprobó tratar el expediente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).
¿Quiénes integran esa Comisión? Los senadores Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Casiano Otagui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.
En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), está conformada por los legisladores Rafael Cavagna, José Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.