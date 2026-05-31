domingo 31 mayo 2026

¿De qué manera comenzará a tratarse la reforma previsional en el Senado?

El miércoles 3 de junio, a las 10:00, se desarrollará una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para abordar el proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

El encuentro, que formalmente comenzará a abordar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo (expediente N°15.711) tendrá lugar en la sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que en la séptima Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo el cuerpo aprobó tratar el expediente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).

¿Quiénes integran esa Comisión? Los senadores Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Casiano Otagui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), está conformada por los legisladores Rafael Cavagna, José Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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