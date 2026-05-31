Autovía Artigas: Un automóvil terminó incendiándose en plena madrugada

Un Citroën C4 se prendió fuego a la altura del kilómetro 247 de la Ruta Nacional 14, en Concordia. Sus dos ocupantes resultaron ilesos.
La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó que en la madrugada de este domingo se produjo el incendio de un vehículo en el Puesto de Control Vial Concordia.
El hecho
El mismo ocurrió en el kilómetro 247 de la Ruta Nacional 14, donde un automóvil marca Citroën modelo C4, comenzó a arder mientras circulaba.
Los dos ocupanteslograron salir a tiempo y no sufrieron lesiones. Personal policial y de bomberos trabajó en el lugar para sofocar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.
El tránsito se mantuvo asistido y con demoras mientras se realizaban las tareas de control y limpieza de la calzada. Las causas del siniestro aún se investigan.
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