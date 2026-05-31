Quini 6: cinco apostadores ganaron más de $77 millones en el Siempre Sale

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $3.800.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.800 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 27-42-30-16-26-32. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.100.000.000.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 14-22-23-32-02-24. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 09-01-43-06-21-00. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $800.000.000.
En el Siempre Sale hubo cinco ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 22-37-34-43-44-23. Cobrarán cada uno $77.256.115,20. Todos son de la provincia de Buenos Aires.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1898ganadores y cada uno percibirá $81.664,91. Elonce