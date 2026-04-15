Hallaron muerto a un interno de la cárcel de Gualeguaychú: cumplía condena por abuso

Se trata de un hombre oriundo de Gualeguaychú, de 42 años, que se encontraba cumpliendo una condena por abuso sexual. Los primeros indicios determinaron que se trató de una falla cardiaca.
El deceso ocurrió pocos minutos después de las 7 de este miércoles en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, mientras el interno se encontraba en su celda junto a otros seis presos. Según relataron testigos, manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho, se lo advirtió a los demás y cayó en su cama.
Avisaron al celador que ingresaba justo para la apertura del pabellón, pero nada se pudo hacer.
El Servicio Penitenciario estaba abocado al traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial en el Cementerio Norte para realizar la autopsia por requerimiento de la Fiscalía, y poder determinar la causa de muerte.
Este hombre de 42 años, nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, era soltero y había sido empleado municipal. Desde hace un tiempo cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores, indica El Argentino.