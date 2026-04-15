Nuevo análisis de sangre detecta señales tempranas de Alzheimer

Investigadores validaron un estudio que anticipa el Alzheimer años antes que los métodos tradicionales. La técnica es menos invasiva y podría mejorar la prevención.
Un avance en la detección temprana del Alzheimer mostró que un análisis de sangre puede anticipar la enfermedad incluso antes de que aparezcan síntomas o cambios visibles en estudios cerebrales. El desarrollo fue validado por investigadores de Estados Unidos y podría modificar la forma en que se diagnostica este trastorno.
El estudio se centró en un biomarcador llamado pTau217, una proteína presente en la sangre que se relaciona con el Alzheimer. Cuando sus niveles son elevados, indica que podrían estar comenzando cambios en el cerebro asociados a la enfermedad.
A diferencia de otros métodos, como escáneres cerebrales o punciones lumbares, este análisis resulta más sencillo, menos invasivo y de menor costo para los pacientes.
La investigación siguió durante ocho años a 317 adultos de entre 50 y 90 años que no presentaban problemas cognitivos al inicio. A todos se les realizaron análisis de sangre, estudios del cerebro y evaluaciones periódicas de memoria.
Los resultados mostraron que quienes tenían niveles altos de pTau217 desarrollaban con el tiempo acumulación de sustancias en el cerebro, como amiloide y tau. Estas proteínas están vinculadas al Alzheimer y afectan el funcionamiento de las neuronas.
En cambio, las personas con niveles bajos del biomarcador mantuvieron durante años resultados normales, lo que permite identificar quién tiene mayor o menor riesgo de desarrollar la enfermedad.
Un diagnóstico más temprano
Según los investigadores, este análisis puede detectar señales del Alzheimer mucho antes que los métodos tradicionales.
“Antes creíamos que la detección mediante PET era el primer indicio de la progresión de la enfermedad de Alzheimer”, explicó el neurólogo Hyun-Sik Yang. Y agregó: “Pero ahora estamos viendo que la proteína pTau217 se puede detectar años antes”.
Esto permitiría iniciar controles y tratamientos en etapas más tempranas, cuando el daño cerebral aún es limitado, señala Infobae.
Qué implica para el futuro
Actualmente, los diagnósticos más precisos requieren estudios complejos o invasivos, como la extracción de líquido cefalorraquídeo (una sustancia que rodea y protege el cerebro y la médula espinal) o escáneres especializados.
Sin embargo, los especialistas consideran que los análisis de sangre serán clave en el futuro. “El futuro está en los biomarcadores en sangre”, afirmó el neurólogo Ricardo Allegri.
Además de facilitar el diagnóstico, esta herramienta podría utilizarse para seleccionar pacientes en estudios clínicos y mejorar las estrategias de prevención.
Si bien aún no se recomienda su uso masivo, los expertos anticipan que su implementación podría expandirse en los próximos años, permitiendo un seguimiento más accesible y continuo de la enfermedad.