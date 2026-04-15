Bonelli ajusta detalles para el TC en Concepción del Uruguay: «Correr de local es una bendición»

La presencia de Nicolás Bonelli en el TC genera gran expectativa en Concepción del Uruguay, donde el piloto entrerriano correrá como local el 18 de abril.
La participación de Nicolás Bonelli en el TC será uno de los grandes atractivos del fin de semana en Concepción del Uruguay, donde se disputará una nueva fecha del campeonato. El piloto entrerriano se prepara con intensidad para una carrera especial, marcada por la posibilidad de competir ante su público.
En la previa, Bonelli expresó a Elonce su entusiasmo: “Ojalá que el fin de semana sea un espectáculo lindo como costumbre el Turismo Carretera”.
El trabajo previo es intenso y no da respiro: “Estábamos en el taller probando el motor para mandarlo mañana a Chacabuco y también terminando los motores que armamos para el resto de los clientes”.
La emoción de correr en casa
Para el piloto, correr en su ciudad tiene un significado especial: “Correr de local es una bendición porque no todos tienen la posibilidad. Es difícil de explicar lo que se siente, todo el movimiento que ya se genera de 15 días antes”.
En ese sentido, destacó el acompañamiento de su entorno: “Lo compartimos con todo el grupo de sponsors, con mi familia que por ahí va a dos o tres fechas en el año. Mis nenas también lo viven de una manera muy especial”.
Y agregó sobre la experiencia en pista: “Cuando uno sale y ve todo el público que lo está alentando, va haciendo fuerza por el auto. Se disfruta muchísimo”.
Expectativas deportivas y objetivos en el campeonato
En cuanto a lo deportivo, Bonelli reconoció que el circuito no siempre le ha sido favorable: “No me ha tratado del todo bien, pero he tenido buenas y malas. Esperemos que esta sea la vencida y que tengamos un gran resultado”.
El objetivo principal del año está claro: “Siempre es la Copa de Oro. Este año vamos a buscarla nuevamente”.
Además, analizó el arranque de temporada: “No hemos arrancado bien porque la suerte no nos está acompañando. Pinchamos un neumático, tuvimos un choque y eso nos dejó con pocos puntos, pero empezamos a recuperarnos y ojalá que de acá en adelante sea un quiebre”.
Antes de salir a pista, el análisis del circuito se vuelve determinante para definir estrategias y ajustar cada detalle técnico. En ese sentido, el piloto entrerriano explicó cuál es el sector clave del trazado donde se suelen marcar las diferencias: “La clave siempre está en el parcial tres, que es el más largo y es donde los autos que andan mejor hacen la diferencia. Creo que ahí es donde enfocamos todos los cañones siempre que venimos a Concepción y en eso se trabaja junto a los ingenieros, al equipo, la puesta a punto para tratar de estar fuerte, obviamente ahí.”
Un referente dentro y fuera de la pista
La presencia de Bonelli en el TC también lo posiciona como referente para colegas y público. El propio piloto contó: “Me han preguntado mucho por alquilar casillas, dónde hospedarse. Todo lo que se pueda brindar ayuda, obviamente que así es”.
Sobre el vínculo con la gente, remarcó: “Siempre contesto todos los mensajes. Me gusta atender a todos los periodistas, a la televisión, a los sponsors, a amigos, a todo el que me pregunta”.
Finalmente, dejó un mensaje para los fanáticos: “Ojalá que sea una gran fiesta por todo Concepción del Uruguay, por todo Entre Ríos. No es fácil tener una carrera de estas características, hay que disfrutarla y aprovecharla”. (Elonce)